PLJUŠTE ŠAMARI! Iva Filipu nije zaboravila ljubomornu dramu sa Kendijem, pa u radionici napravili haos! (VIDEO)

Veza im je pred pucanjem?

Filip Đukić napravo je Ivi Grgurić ljubomornu scenu, nakon što ju je video kako sa Stefanom Kandićem Kendijem ukršta noge tokom vežbanja trbušnjaka. Nešto kasnije, Veliki šef je lubavnim parovima u kući pustio muziku kako bi vežbali za svoje nastupe.

Iako su imali svađu, Filip i Iva su temeljno pristupili vežbanju svoje tačke. To se dogodilo u radionici, međutim nije išlo sve kao po loju, s obzirom na to da je Iva blago udarila Filipa po licu, nakon čega joj je on uzvratio, i nije želela da završi poslednji deo tačke već je izašla iz radionice i otišla u kuću.

Zadnji put si me udarila. Ja se ne zaj*bavam. Ti se sprdaš, a ja sam ozbiljan! Hajde da završimo - rekao je FIlip.

Udariću te kad god ja hoću. Ja ti kaže ozbiljno da nije zadnji put. Ja sam ozbiljna. Neću! - rekla je Iva.

Dobro, onda nećemo! - dodao je FIlip.

U video-prilozima koji se nalaze u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. K.