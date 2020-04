Ponovo se posvađali.

Dok je Tara Simov ležala na krevetu, prišao joj je Mateja Matijević, koji je prebacio nogu preko nje, što je njoj zasmetalo, jer je, kako je navela, u bolovima.

Boli me, boli me, boli me - pričala je ona Mateji.

Mateja je smatrao da ništa loše nije uradio, a kada je Simova dodatno objasnila da je boli to što Mateja radi, on se iznervirao, opsovao, pa napustio Belu kuću i otišao do paba.

Autor: M. P.