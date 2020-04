Ovo niko do sada nije zapazio.

Rano jutros, dok su boravili u kuhinji, Marko Miljković je napravio zanimljivo zapažanje. Naime, on je shvatio da Luka Belić i on liče, a to je primetio dok je gledao Belićev ljubavni klip sa Mionom Jovanović.

Sve je isto, sve. Čak i visina. Kako mi niko nije rekao. Sad sam tek primetio na snimku - govorio je Marko.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.