JOŠ MU NIJE OPROSTILA JELENU PEŠIĆ! Luna i Marko u ozbiljnoj SVAĐI, Đoganijeva saznala ŠOKANTNU ISTINU! (VIDEO)

Nije joj bilo lako!

U ranim jutarnjim satima Luna Đogani počela je raspravu sa svojim dečkom Markom Miljković i to ni manje, ni više nego zbog Jelene Pešić i njegovog druženja sa njom.

Luna je kroz razgovor sa Markom shvatila kako on gleda na njihov raskid, te je bila u šoku kada je shvatil da bi on sa njom spavao u krevetu i da dođe do ljubavnog brodoloma.

Ti i da raskineš, ti bi spavao sa mnom u istom krevetu? Sad si rekao da ti to nije bitno, nisi me pecnuo, nego si hteo da ispadneš kao... Bravo šmekeru, a šta ćemo sa tvojim prethodnim šmekerskim delima dok sam ja bila napolju? - upitala je Luna.

Ništa ja nisam radio, vidiš šta rade ljudi ovde koji su u vezi. Ja sam znao da će ti smetati, ali nisam znao da će ti toliko baš - branio se Miljković.

Ja da nisam ušla ovde ili bi završila u Lazi, ili bih otišla negde daleko i promenila identitet - rekla je Đoganijeva.

Autor: O.B.