Marinkovićeva uplašena da će je košarkaš ostaviti!

Marko Janjušević Janjuš nakon što se smirio, ponovo je došao do paba gde se vodila polemika o odnosu sa Majom Marinković. Edis Fetić nije mogao da veruje u to šta Marinkovićeva priča, koja je sve vreme jasno stavljala do znanja da strahuje da se Janjuš naljuti na nju, što je svima bilo zapravo čudno, budući da su samo prijatelji kako su oni tvrdili.

Ja tebe sluša ti kažeš da ti imaš probleme? Kakve ti probleme imaš? Problem su ti pitanja! - odbrusio je Edis.

Ja pričam... - započela je Maja, a onda ju je Janjuš prekinuo.

Dosta mi je toga, muka mi je više od tvoje priče. Ima sreće što sam je zavoleo, što ima sreće što je 90% bolja od svih, to joj je jedina sreća kod mene što ima - rekao je košarkaš.

Dobro i šta će sada da bude? - upitala je uplašeno Maja.

Jesi li ti slušala priču? Šta si ti izvukla iz te priče? 'Ajde, uzmi ti lezi da spavaš! - rekao je Janjuš.

Ma pogledaj šta radite, odvratni ljudi, šta ja odvratno radim? Šta radim loše? To što se družim sa nekim? Boli me k*rac! - odbrusila je Maja.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.