Poznata pevačica od jutros se ne oseća najsjajnije.

Zorica Marković nije raspoložena ovog jutra, što su primetili i oni koji su je tokom svih ovih meseci u "Zadruzi" dobro upoznali. Da nešto nije u redu prvo je shvatila Tara Simov, a potom i Gagi Đogani, kojem je Zorica otvorila dušu.

- Ljudi su me... Sve vidiš, sve provališ i onda krstiš se samom sebi, da li to postoji ili ne, a ništa ti nije novo... Ko zna koji put se pitaš da li je to naša stvarnost, a jeste. Onda te neki ljudi razočaraju... I tako. U nekom svom svetu budem, najbolje da ćutim jer ako se pokrenem, ne valja... Onda sam zlo. Niko nije vredan tog nekog mog stanja, da se dajem u tom pravcu - pričala je Zorica.

- Primetio sam kod tebe, kad te nešto pogodi treba ti baš puno vremena da to... - nedorečen je ostao Gagi.

- Ili je to bezvredno ili me je pogodilo, ovde je bezvredno. Osećam se pop*šano - zaključila je Zorica.

Ona je potom progovorila i o Tari Simov i istakla da su je neke stvari pogodile, te da joj teško pada sve kroz šta ona prolazi u "Zadruzi".

- Ja kada sam videla da je ona tu, obradovala sam se, ali sam i strahovala i brinula se, jer znam drugu stranu majke, teške situacije... Iako se dugo nismo čule. Tuga je to napolju, šta se s njenom majkom dešava - rekla je Zorica.

Autor: D.T.