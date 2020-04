KAKAV FIJASKO! Marko Miljković polupao jaja nasred Zadruge, celu stvar izvadila Luna! (VIDEO)

Veliki šef na samom početku današnjeg dana pošteno je razdrmao zadrugare svojim veselim muzičkim repertoarom, ali i uzbudljivim izazovom u kojem se takmiči čak pet grupa od po petoro zadrugara, koji su se dobrovoljno prijavili za učešće!

Naime, svi oni trebalo je da na kašičici, koju drže u ustima, jaje prenesu od startne pozicije do kraja doka i vrate se nazad, i to u najkraćem vremenu kako bi pobedili. Ređali su se jedan za drugim, a kada je došao red na Marka Miljkovića, koji je u grupi sa Gagijem Đoganijem, Branislavom Radonićem Brendonom, Mimom Živković i svojom devojkom Lunom Đogani, došlo je do prvih problema.

Marku je čak nekoliko puta ispalo jaje, zbog čega je iznova trebalo da se vraća na startnu poziciju i kreće ispočetka, ali je na kraju ipak savladao izazov i uspešno ga završio. S druge strane, njegova devojka Luna bila je uspešnija, te je zadatak uradila iz prvog pokušaja. Više pokušaja su, takođe, imali i Brendon i Mima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

