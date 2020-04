LUNA JE IZLUPETALA GLUPOSTI, SAMO S*ANJA PRAVI! Gagi besan od ranog jutra na ćerku i bivšu ženu, pa poslao JASNU PORUKU BRATU I SESTRI (VIDEO)

Našao se između dve vatre!

Ovog jutra Gagi Đogani jadao se Zorici Marković zbog svega što se izdešavalo sinoć, a vezano za ono što su njegova ćerka Luna i bivša žena Anabela iznele na račun njegovog brata Đoleta Đoganija. Više o tome možete pročitati klikom na link u nastavku.

- Kako sam sinoć poludeo... Moji se oglašavaju, verovatno je to bilo prvih dana kad je Anabela ušla, ja sam im rekao da se ne oglašavaju. Stavili smo tačku, ja smirio situaciju i ćao. Nema više priče. Sad je umešana i moja porodica, idemo sad, idemo lagano. Đole sigurno neće biti ravnodušan na ovu priču, ja ga poznajem. Ako te neko nešto pita, drži se te teme konkretne, a ne da otvaraš... Ne dirajte ljude koji nisu tu. Ja ustanem i kažem im, hoću da demantujem to sve, oni mi ne daju ni da demantujem, nego samo udri. Ne znam više šta da radim. Kakva droga, kakvi bakrači, to nema veze sa životom, nego se Luna tu izlupetala, samo pravi sranja neka, nema veze sa životom. A Anabela koja ima averziju prema tim stvarima i lupila je glupost. Ako gledaju moji Nađa i Đole, nemojte da se više oglašavate, pravite mi pakao ovde, ne mogu da se sastavim - pričao je Gagi.

- Videla sam... Zaje*ano brate. Pomenuli su i Slađu i Vesnu... Strašno - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.