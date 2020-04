"NASILNIČE, PROTERALI SU TE IZ AMERIKE, JER BIJEŠ ŽENU" Žestoka svađa! Luka napao Taru, a onda ga je ukopala OTROVNIM PROZIVKAMA! (VIDEO)

Tenzija već na samom početku dana!

Nakon čitanja prvog pisma Velikog šefa, Luka Belić upao je u toalet gde su već bile devojke i krenuo da se tušira, zbog čega je Tari Simov naredio da izađe napolje. Ona se oglušila na njegov zahtev i odmah mu se žestoko suprotstavila, a kada je naišao Mateja Matijević, odmah ga je uputila zbog čega je došlo do svađe.

- Evo neću, i?! Ušao je unutra, rekao mi je:"J*bem te žvaljavu" - žalila se Tara.

- Šta se dereš ti?! - odmah je uskočio Mateja i stao u Tarinu zaštitu, nakon čega mu se Luka pravdao.

- Kome ona priča da je mentol?!

- J*be me žvaljavu i nastavlja da me pljuje! Ti mene da psuješ ne možeš! Pogrešnoj osobi se kačiš na vrat, to da ti bude jasno! Klošarčino - žestoko je odbrusila Tara, a Luka se nije zaustavio.

Počelo je mafijanje ovde, vidim ja! Ne znaš ko sam ja, bolje ti je da ćutiš! 'Ajde, golupčići, opustite se. Najveći ste foliranti vas dvoje - siktao je Luka, kojeg je Tara potom sasekla:

- A ti što biješ ženu, što si nasilnik, što si proteran iz Amerike i ostao bez dinara?! Šta ćemo sa tim?!

Iako je Mateja želeo da smiri strasti, svađa se nastavila i u spavaćoj sobi... Pogledajte:

