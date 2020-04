ŽESTOKA SVAĐA ZA CRNIM STOLOM! Mića otpočeo rat sa Borom, pljuštale ozbiljne prozivke i PROVOKACIJE (VIDEO)

Nakon što je Veliki šef obavestio zadrugare da je vreme da se dogovore oko večerašnje žurke, usledio je veliki porodični sastanak za crnim stolom.

Prva se za reč javila Tara Simov, koja je organizovala prošlu žurku.

- Prošlu žurku ne da sam organizovala katastrofa, nego... Nismo uspeli to da ostvarimo kako treba. Uvek je bio isti problem, novac koji nedostaje na kraju žurke. S obzirom da više nemamo salon, sumanuto je da zadrugari ne troše sav novac koji imaju kada se organizuju žurke. Stefan i Mateja su dali tu ideju, međutim ni kolektiv to nije uspeo da ispoštuje - da svako ostavi 100-200 dinara, da to stoji u fondu za kazino ili za "ne daj Bože". Razočarana sam u nas, kao kolektiv...

Reč je dobio i Lepi Mića, koji je ukazao na važnost večerašnje žurke.

- Žurka se mora održati, ona je u sastavu programa. Bitno je da se potroše pare! Ja sam dao predlog prošli put... Voleo bih da Zorica zbog naših gledalaca održi svoj solistički koncert, kao što je to uradio Funky G. Bane da bude di-džej, i Bora posle sam da ostane, pred zoru, i da se da šansa Mioni, Mimi i ostalima... Evo, ja prepuštam Milici da bude organizator! Fino ustaneš i uzmeš odgovornost! Evo, ja dajem priliku mladim nadama, neka Nina organizuje žurku! Ja ću biti tu da ti pomognem - istakao je Mića, kojem se Bora Santana kontinuirano ubacivao u izlaganje, zbog čega je otpočeta rasprava za crnim stolom.

- Pevaj, ko ti brani, ja ne moram ništa ni da radim! Meni to nije ni bitno! Nek oranizuje neko ko će da da pare - bunio se Bora, kojem je Mića očitao lekciju.

- Tebi je žurka potrebna, a ne meni! Koristiš reklamu za sebe! Jeb*o te 500 dinara! Samo ti treba da koristiš žurku i treba da kažeš:"Hvala Mićo na tome". Folirantu jedan! E, biće žurka bez Bore - siktao je Bora, posle koje je reč dobila i Zorica Marković koja je ukazala na to da je bitno pronaći kompromis, te da bi bilo lepo organizovati kafansko veče u "Zadruzi".

- Mićo, hvala ti što si ti dao predlog, ja se ni u jednoj "Zadruzi" gurala nisam. Bila bi mi čast da, evo, za tri sezone otpevam makar svojih pet pesama. Ovde bi žurka uspela u bilo čijoj orgamizaciji, samo da se smanji sujeta. Ovde imamo ljudi koji su potrošili budžete, ali svakako ćemo skupiti na kraju, da niko ne bude u minusu, za koga god se odlučimo. Do sada nismo ,ogli bez Bore i Baneta, nismo imali kud, ali ja sam prošli put rekao, treba Mioni pružiti šansu, Mića se nikada nije otimao da peva pesme. Ovde je problem sledeći - sukob generacija! Moramo da se složimo - rekla je Zorica, posle čega se nastavila rasprava Miće i Bore u koju se ovaj put umešala Milica Kemez.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Autor: D.T.