ČIME SE TO BAVI NININA MAJKA? Mlađa i Babićeva ponovo napravili haos za crnim stolom nakon današnjih uvreda! (VIDEO)

U svađu su umešali i Mensura.

Ranije danas došlo je do velike svađe između Nine Babić i Mlađana Jovanovića tokom koje su uputili jedno drugom velike uvrede i optužbe, a onda je on spomenuo i njenu majku. "Čime se to bavi Ninina mama?" - želeli su od Mlađe večeras da čuju gledaoci tokom emisije "Pitanja gledalaca".

Ma ništa mi nije Nina pretila. Ništa. To su neke naše prozivke koje nisko gađamo. Kako ja mogu da znam čime se njena majka bavi? Jeste sramno to! Nije bitno što je aludiranje, ja znam šta sam rekao. Ja to nisam rekao - pravdao se Mlađan.

Ja sam znala na šta on aludira. Ja kažem dosta ružnih stvari i svesna sam toga, kad god se posvađamo, mi pucamo kao da smo najveći neprijatelji. Moja mama drži kafić, poštena je žena. Ovo sada ispada kao da mu ja pretim... On u svađama toliko kaže nekih stvari. Kao da je moja majka ne znam... - rekla je Nina.

Ružno je to što si uradio. Isto kao što si rekao da nisi imao s*ks, pa si imao - rekla je Matora.

Ti si lud momak, teška budala! Hajde mrš u pi*ku materinu! Stoji da ću ja sa tobom da se tučem kad izađem - rekao je Mensur, Jovanoviću, nakon što su ga u raspravu umešali Nina i Mlađa.

Odlično ste prebacili priču. Mensur ovde ništa nije kriv. Vratimo se na Ninu. Tvoja devojka je rekla da imaš smoki - rekao je voditelj Milan Milošević.

Autor: S. K.