NASTAVIO DA URLA! Mlađan sasuo Nini sve u lice, posle HAOSA sa Miljkovićem, Jovanović postavio zadrugarku na mesto, ona ostala u ŠOKU! (VIDEO)

Babićeva se skandalizovala!

Mlađan Jovanović nije se smirivao nakon poziva Nine Babić sa majkom. Naime, Ninina majka joj je skrenula pažnju na ponašanje i da sa Mlađanom treba ostati samo prijatelj. Ono što je Mlađi zasmetalo jeste što je Nini majka rekla da se drži Marka Miljkovića i Mensura Ajdarpašića, jer su joj oni veliki prijatelji.

Međutim, to nije bilo dovoljno Jovanoviću, pa je pronašao dodatni razlog da urliče na Babićevu, a to je, verovali ili ne, to što mu nije čestitala Uskrs.

Pa ja ne znam šta ste očekivali, ja sam mislio da će biti i za moj poziv mnogo gore. Tara se ubedačila, pa šta je očekivala. Ovde su se ljudi kleli u sve, ali ovde ne možeš da se skloniš od osobe, popusti te bes. Evo, vas dvoje, nas dvoje, Mina i Mensur... To je tako ovde i šta da radiš. - govorio je Mateja.

Ne možeš ti da se družiš sa Mensurom, ti meni nisi prišla da čestitaš Uskrs, nisi došla kao što je došao Mateja i svi mlađi! Ti meni treba meni da priđeš, jer si mlađa! Ja gledam svoju bivšu devojku i otrčala si po odeću! - urlao je Mlađan.

Mlađan je potom prišao Nini i prvi joj čestitao praznik, ali se zadrugarki nije svidelo što je on to uradio reda radi.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.