HVATA SE ZA SLAMKE! Mina pokušala očajnički da privuče Mensurovu pažnju nakon RUSVAJA, pa dobila HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Nije hteo da je gleda.

Skandalozna svađa Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića završila se tako što joj je on očitao bukvicu i otišao do spavaće sobe. Podsetimo, Mina je pre toga isterala Mensura iz paba kako bi ona tamo spavala, a zatim ponavljala da raskidaju nekoliko puta, te pretila iznošenjem informacijama o njemu, kao i tužbom za njegovog brata. Iako se on povukao u spavaću sobu, Mina nije imala mira, već je morala još jednom da proba da privuče njegovu pažnju.

Vrbaški je otišla do Mensurovog kreveta i uzimala stvari i obletala oko njega, te sve vreme gledala da li će je on primetiti, ali je dobila hladan tuš od njega i vratila se u pab.

Autor: M. P.