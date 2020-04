SLAGALA, NIJE NI TREPNULA! Ermina istakla da ne poznaje Đoleta Đoganija, ova fotografija govori suprotno! (VIDEO)

Istakla da nije imala kontakt s Đoletom.

U emisiji "Pitanja novinara" bilo je reči i o tome odakle se poznaju Ermina Pašović i brat Gagija Đoganija - Đole. Ovom prilikom Ermina je rekla potpuno drugačiju priču, nego što je to slučaj.

Ekipa portala Pink.rs došla je do šokantnog otkrića, a to je da Gagi nije prvi iz porodice Đogani na kog je Ermina bacila oko. Došli smo u posed fotografije na kojoj je Ermina u zagrljaju Gagijevog starijeg brata Đoleta Đoganija, što bez sumnje znači da joj je i on bio u sferi interesovanja.

Đoleta? Nikako ga ne znam. Đoleta, ne znam. Ne znam ga lično. Bila sam pre možda 15 ili 13 godina, nastupao je u jednom klubu u Beču, ali nisam imala nikakav dodir s njim - rekla je Ermina.

