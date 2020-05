GAGI POSTAO STRUČNJAK ZA ZAPUŠENE SUDOPERE! Nakon optužbi da NE ZNA NIŠTA, pokazao šta sve ume! (VIDEO)

Ovo mu je pošlo za rukom.

Iako su nedavno zadrugari govorili za Gagija Đoganija da je lenj i da ne voli da obavlja kućne poslove, on je to večeras odlučio da ih demantuje. Naime, Gagi je otišao do kuhinje i rešio nekoliko problema zadrugarima.

Denser je oprao sudove, a onda i rešio da otpuši sudoperu koja ja je zapušila u međuvremenu. Gagi je svoju ruku stavio u vodu i uz nekoliko poteza uspeo da otpuši ovaj kuhinjski element, zbog čega su ostali učesnici "Zadruge" bili srećni.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. K.