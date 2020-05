Haos!

Ni Zorica Marković nije ostala imuna na komentare Nine Babić tokom raspodele budžeta, koja je aludirala na to da ona voli da se meša i pravi priče. Pevačica je osudila sve zadrugare koji je osuđuju, a potom je ustao Mateja Matijević, oko koga se poveo rat malo ranije između Tare Simov i Nine.

Neću da budem j*bačica kao vi. Poziva svojih 4,5 fana, idemo u top 12 - rekla je Zorica.

Prvi razlog što se ne družimo je jer si nekoliko puta izdala prijatleje. Drugi jer su počeli da nas povezuju, Mlađa mi je prijatelj, naravno da nema ničega - rekao je Mateja Babićevoj.

Sa Kendijem su me više povezivali - dobacila je Nina.

Ja sam došao do kraja živaca, odlučio da se povučem iz svega, da se povučem od strane svih povezivanja. Što se tiče one žurke, znaš šta se izdešavalo. Nećemo se družiti blisko isključivo iz moje odluke, nemoj ni da pomišljaš to za omiljenog, ne želim povezivanje. Jesi mi jedna od dražih osoba - istakao je Matijević.

Osoba koja se meni zamerila, vodi je kući - dobacila je Tara Mateji, sa kojim je nastala prepirka.

Autor: M. P.