"IZGLEDAŠ KAO MERILIN MONRO U NAJBOLJIM GODINAMA" Brendon izdominirao na sceni, Janjuš oduševljen: Imaš najbolje noge u "Zadruzi" (VIDEO)

U svom stilu.

Branislav Radonić Brendon je ove noći nastupao solo na "Žurkoviziji", i to 9. po redu, a imao je performans u sebi svojstvenom stilu.

Ovaj takmičar je nastupao uz svetski hit "You Spin Me (Right Round)", i to kao plavuša, a mnogi od zadrugara su ga bodrili i igrali. Nikola Orozović je otišao do toaleta, kako ne bi gledao nastup.

Nastup možete pogledati u nastavku ovog teksta.

J*bem ti Sunce. Brendon ima najbolje noge u "Zadruzi". Ponosan sam što provodim sa tobom vreme u "Zadruzi", voleo bih da me pozoveš u stan, ali bez Džonija - rekao je Janjuš.

Publika je oduševljena, odlično - rekla je Zorica.

Bio si sjajan. Izgledaš kao Merilin Monro u najboljim godinama, samo ti fali ventilator, klasična dominacija - prokomentarisao je Miljković.

Podržavam te u svim ludorijama, izazvao si reakciju publike, to je najbintije - rekao je Đedović.

Komentare žirija možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.