"MOJ SI FAVORITO!" Ovo je bila šala Maje i Janjuša u danima ljubavi, a sad je ovako košarkaš reagovao kad je ona zavrckala oko rulet stola! (VIDEO)

Bitno je da su nekad uživali.

Interna šala između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, u danima kada su se družili, bila je da se zovu "Favorito" između sebe. Njih dvoje već neko vreme nemaju divnu komunikaciju, a večeras je tokom žurke došlo do zanimljive situacije.

Naime, Maja je zaigrala noćas u kazinu baš uz ritam ovo pesme i to odmah pored rulet stola u Janjuševoj blizini dok je on okušavao svoju sreću. Maja je igrala i uz ostale hitove, ali Janjuš nije obraćao pažnju na to.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. K.