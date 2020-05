LJUTA, DA NEMA DALJE! Ana Korać jednim potezom pokazala šta misli o Davidu posle žestoke svađe! (VIDEO)

Ovim je rekla sve!

Ana Korać i David Dragojević su danas imali žestoku svađu, nakon koje je Koreva rekla za svog verenika da je seljak, lažov i folirant. Iako su govorili u šiframa dok su se svađali, Koraćeva se svojoj drugarici Tari Simov poverila i rekla da ju je David slagao, te da je nešto pričao van rijalitija, a drugu verziju joj je rekao u "Zadruzi".

Ana je i večeras pokazala koliko je ljuta na Dragojevića. Dok je on spavao, ona je besno hodala po krevetu, a zatim sela da se našminka, ne mareći za to da li će se on odmoriti.

David se malo posle ovoga probudio, a nije ni reč progovorio sa Anom, već je otišao do toaleta.

Autor: M. P.