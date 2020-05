KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO! Dragana došla kod Eda, on je uhvatio za noge, pa zajedno sa Ninom savetovali Maju posle HAOSA sa Janjušem! (VIDEO)

Nikome nije jasan njihov odnos!

Na večerašnjoj "Igri istine" došlo je do haotične svađe između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, nakon koje je Nina Babić došla da teši ovu zadrugarku.

Ono što je takođe privuklo pažnju kamera je i scena pored Maje i Nine. Dragana Mitar je došla do Edisa Fetića, a on ju je hvatao za nogu, a u jednom trenutku su se okrenuli i zajedno sa Babićevom savetovali Marinkovićevu.

Detaljnije o ovome u nastavku ovog teksta.

