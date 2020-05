OČI U OČI POSLE RASKIDA: Mina optužila Mensura da ju je ISKORISTIO, pa uplakana poručila zadrugarima da je STIŽE KARMA! (VIDEO)

Iako su obećali da neko vreme neće pričati, da ne bi bilo drame, ponovo su se sreli.

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić našli su se na krevetu koji je do danas bio zajednički, dok je Mina premeštala stvari na drugi krevet. Ona je pokušala ponovo da shvati kako su se to njegove emocije tek tako ugasile prema njoj, a on je to demantovao.

Mina, ja tebe i dalje volim, nisu se meni emocije ugasile, to da znaš - rekao je Mensur.

Imam osećaj kao da si me iskoristio - poručila je Mina.

Do juče si pričala da te niko nije ovako voleo, a sad pričaš da sam te iskoristio - zamerao je Mensur.

Mina je završila u suzama, a požalila se zadrugarima, te im rekla da je stiže karma zbog prošlosti.

