OSMEH NA LICE! Zadrugari digli Taru posle HAOSA sa Matejom, a evo gde je on ZAVRŠIO! (VIDEO)

Sutra će se kajati!

Večeras je došlo do žestoke svađe između Tare Simov i Mateje Matijevića, a on je počeo da divlja po imanju i da lomi stvari, a potom je otišao besan do Bele kuće.

Tari su utehu prvo pružili Luna Đogani i Mirko Gavrić, a Đoganijeva je čak zaigrala sa manekenkom, iako je skoro celu žurku presedela.

Tara se potom požalila svojoj prijateljici Ani Korać, koja ju je utešila, a zatim je povela da se provesele.

Mateja je odlučio da ne pravi haos više, pa je otišao u krevet i zaspao.

Autor: M. P.