POJAVILA SE TAJNA PORUKA U BELOJ KUĆI! Nastao HAOS među zadrugarima, a ON je krivac! (VIDEO)

Ljubavne poruke ne prestaju da stižu!

Ivana Krunić nakon emisije ,Pitanja gledalaca" počela je da istražuje ko je napisao Nikoli Orozoviću papir i skrivenu poruku mu ostavio nakon što su mu razvalili kovčeg sa hranom.

Ivana je odmah pomislila da je to uradio Bora Santana, koji je poznat po svojim pošalicama. Milica Kemez potvrdila je da je to Borin rukopis, iako je on to demantovao.

Milice, imam objašnjenje, da li je ovo Bora uradio, pošto on voli da se sprda. Ovo su Orozoviću razvalili kovčeg i ostavili su mu ovo! Ti si uradio! - rekla je Ivana.

Nisam naravno - tvrdio je Bora.

Krunićeva je potom išla od osobe do osobe u Beloj kući, čak se i Milica suprostavila Bori, ubeđujući je da ne laže svoje cimere i da prizna da je to on uradio.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.