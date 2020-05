KOLIKO ĆE POLIGRAF UTICATI NA JANJUŠEV BRAK? Maja se setila košarkaševe žene, Iva otkrila da se on PLAŠI svoje supruge! (VIDEO)

Maju je ovo zanimalo!

Maja Marinković je obelodanila svoju aferu sa Markom Janjuševićem a pošto je on sve demantovao, ova zadrugarka tražila je da se podvrgne poligrafskom testiranju. Veliki šef joj je to i omogućio te će Maja biti na poligrafu već u ponedeljak. Zadrugari su je napali da je otišla predaleko i da će to uticati na Janjušev brak. Sada je o svemu tome sa Ivom Grgurić pričala u hotelu.

Meni je krivo što se na tebi se slomilo, prošlo je prvi put, drugi put - rekla je Iva.

Ti misliš da je narod lud, da ne znaju - rekla je Maja.

Ma ne mislim na to nego na njegov brak - rekla je Iva.

Šta misliš kako ona (Ena) gleda na sve ovo - rekla je Maja.

Ne znam, samo znam po priči da karakter ima... Temperamentna, škorpija. Filip je zna, kaže da joj svi ćute i Janjuš ćuti. Da je drug, kapiraš - rekla je Iva.

Autor: J.Đ.