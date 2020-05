DA LI JE JELENA LJUTA NA MARKA?! Nakon izbegavanja izolacije, desilo se OVO u kuhinji! (VIDEO)

Sve ukazuje na to.

Luna Đogani i Marko Miljković odlučili su da večeras spavaju zajedno u sobi za izolaciju, a Jelena Pešić je videla taj prizor, a zatim, vezano ili nevezano za to, odlučila da večeras ne odmara tamo. Marko se probudio, istuširao, a zatim otišao do spavaće sobe da se presvuče, a Jelena se za to vreme nalazila u kuhinji.

Pešićeva je krenula da uzima šolju, a kada je ugledala Marka, brzo je stavila šolju na drugo mesto, a zatim pobegla iz Bele kuće.

Jelena izgleda nije želela ni da se mimoiđe sa Markom, a pošto ga je videla u kuhinji, bilo je sigurno da opet ode do sobe za izolaciju, gde je uzela cigarete, a zatim izašla da puši. Da li je Jelena ljuta na Marka zbog toga što joj se nedavno suprotstavio, ostaje da saznamo.

Autor: M. P.