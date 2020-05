"P*ČKA TI MATERINA" Filip dobio nekoliko VASPITNIH od Ive kada je na KVARNO nastavio da PIJE, iako mu je ona to IZRIČITO ZABRANILA! (VIDEO)

Drama bez prestanka.

Filip Đukić je nastavio da mazi Ivu Grgurić, a njoj je to zasmetalo, pa mu je grubo pokazala kako to izgleda. Đukić je nastavio da je mazi, a onda je ustao sa kreveta i krenuo do toaleta.

Ne pada mi na pamet da te zagrlim, zagrli bocu vodke - poručila je Iva.

Gde si pošao, malamute? - čudila se Iva.

Da piš*m - rekao je Đukić.

Sa kapom na glavi? - nastavila je da se čudi Grgurićeva.

Da, ja volim Ivu Grgurić - odgovorio je Đukić.

Ma, gde ćeš sa tim 2 u 1, daj mi to, to mi treba ujutru - rekla je Iva kad je Filip uzeo instant kafu.

Filip je krenuo da spopada Mirka Gavrića, kako bi mu dao cigarete, a Iva mu je zabranila da uzme cigarete od onih od kojih "ne sme".

Upaljač uzmi od onih od kojih smeš, ne od onih od kojih ne smeš - poručila je Grgurićeva.

Filip nije otišao na cigaretu, već je pokuša "na kvarno" da popije još alkohola, a Iva je skočila, grubo ga vratila do kreveta i gurnula u isti.

Ti ćeš pit na kvarnjaka, majmune jedan! P*čka ti materina - govorila je Iva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.