'J*BAO SI JEŽA U LEĐA': Maja se ponovo UVUKLA Janjušu u postelju, pa napravila SKANDAL oženjenom čoveku! (VIDEO)

Maja Marinković odlučila je da ipak i ovo jutro dočeka sa Markom Janjuševićem Janjušem, pa nakon icrpnog razgovora, uvukla mu se u postelju. Iako je on pokušao da je ubedi na sve načine da zadrugarka ne ode na poligraf, to mu nije pošlo za rukom.

Da ne budim Ivu, ja ću da ostanem ovde - rekla je Maja i zavukla se pod jorgan tik uz Janjuša.

Majo, blam je da ideš na poliraf, ja hoću, ti idi, ali je blam! - rekao je Janjuš.

U jednom trenutku Maja se iznervirala, jer je Janjuš ponovo pričao ono što njoj nije odgovaralo, pa je ustala iz kreveta i ispitivala ga kada su poslednji put bili intimni, a on je odbijao da odgovori na to pitanje. Kako nije hteo da prizna, Marinkovićeva je napustila pab, a on se naravno, kao i obično jadao Nikoli Orozoviću, koji ga nije štedeo.

J*bao si ježa u leđa! - rekao je Orozović.

Autor: O.B.