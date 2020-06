PRIČALA ZA SLOBU DA JE ROMANTIČAN, PA DOBILA AMNEZIJU! Luna se nakon emisije pravdala Marku, evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Luna tvrdi da se ovoga ne seća.

"Luna, u sobi ste Đedović i ti pričali o Slobi. Složili ste se da je on jako romantičan dečko i da se samo sada sprdaš. Do kada ćeš da lažeš Marka i sebe?" - glasilo je pitanje za Lunu Đogani koja je rekla da se ne seća da je to rekla.

Luna je nakon emisije pričala sa Đedovićem, a oni i dalje nisu bili sigurni da su pričali o Slobi. Zatim je Luna otišla u WC gde je bio Marko Miljković, posle čega je Đoganijeva počela da se pravda svom dečku.

Ne sećam se ovog s Đedovićem. Majke mi, ja znam da nikad ne pričam o njemu u superlativu. Da ti kažem, da znaš, da ne bude posle... Moguće da sam ja pričala kako je on (Sloba) mene zaveo tom romantikom. To ko zna kad je bilo. Moguće da je to - rekla je Luna.

Batali to. Ne ljutim se - rekao je Marko.

Autor: S. K.