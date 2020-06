Skandal, zadrugari ostlai šokirani!

Bane Čolak u ranim jutarnjim satima prišao je Ivani Krunić kako bi je ucenio o druženju sa Nikolom Orozovićem. Naime, Krunićeva je tvrdila da ju je Čolak ucenio da ukoliko bude nastavila druženje sa Nikolom, koje njemu izuzetno smeta, da će o njoj izneti sve mračne tajne koje zna o pevačici.

Čuvši to, Miroslava Mima Živković nije mogla to da podnese, pa je napravila pravi karambol u spavaćoj sobi. Iako Ivana nije u vezi sa Čolakom, on na vrlo lukav način pokušava da je slomi, kako bi se pomirila sa njim, što je uočila i Mima, zbog čega se iznervirala.

Je l' imaš hejtere napolju zbog njega? Na sve utiče loše, kao i ti na njega! Kao da su ga pustili iz ludnice kada priča sa tobom! - vikala je Mima.

Ti me kanališ ovim razgovorom, nemoj da mi se obraćaš - rekao je Čolak.

Počeo je da me ucenjuje da ukoliko ne budem prestao da se družim sa Orozovićem, da ne važi dogovor za spuštanje lopte! - tvrdila je Ivana.

On ima bolestan pogled, odakle mu pravo da ti to govori? Kad ti priđe, beži, skloni se od njega! Evo, ja ću ga ubiti, samo da ga vidim da ti još jednom priđe! Za njene roditelje ja ću da te iznabadam i da te šutiram! Ja mislim da on pokušava da spusti loptu! On tačno zna da sam ja realna, da sam dobra i priča mi ono što ja želim da čujem, a dođe tu i preti! - ostala je šokirana Živkovićeva.

Autor: O.B.