Žestoko na startu današnje emisije.

Ovog popodenva zadrugari gledaju video-snimke u okviru emisije "Gledanje snimaka", a prvi prikazan klip bio je razgovor Ive Grgurić, Mime Živković i Jelene Pešić o Mini Vrbaški. One su u šoku bile zbog njenog ponašanja i izjava o porodici, a Ivu je dodatno šokiralo to što je Mina hvatala Mensura za polni organ. One su istakle i kako smatraju da Mina želi da diskvalifikuje Mensura.

Pričaš ti ovde o ovome kao da nemaš odnose sa Filipom. Tri alapače se okupile! - izjavila je Mina nakon snimka.

Devojko, šta pričaš ti? Ermina je rekla da si ti njega uhatila za polni organ! Ja nisam alapača! Ti si devojko mene tri puta izdala. Ja sam bila uz tebe svaki put kad je trebalo. Žao mi je što nisam poslušala Miću - rekla je Iva.

Ovde je bio haos u kući, pa smo tako krenule da pričamo o tebi. Dovoljno si ti mene uvredila time što si rekla da mi se sviđa drug, to je za mene veća uvreda nego da si rekla da sam perfidna. Sve ove devojke koje su sada oko Mine, su prilazile meni i govorile: "Kako ti nije ispod nivoa da se družiš s Minom?", čisto da znaš Mina ko ti je sada okruženje. Sve one koje te sada grle! - rekla je Jelena, Mini.

Jelena, ja ne pljujem po tebi u kući. Iva, nemoj da s*reš! J*bem li ti familiju, da ti j*bem! - vikala je Mina.

Čuo sam za tu priču da je najboljem drugu namestila nešto iz nekog razloga, ali ne znam kog. Nije me hvatala za polni organ! Ležali smo u krevetu, potencirala jeste. Mina, htela si da se dogodi i to nije ništa strašno. Pet meseci smo bili zajedno, družićemo se... Mene su svi gazili ovde, a sa Minom sam imao problem. Da je delovalo kako je delovalo, da sam se navlačio na neki udarac, ne znam šta da mislim... Ja sa svima imam strogo poslovan odnos, završili smo, nismo zajedno više. Da je ona namerno imala šta je htela, ja to ne znam. Imam pravo da se pogubim. Da nije ispala prijatelj nikome, nije. Da zamera devojkama, zamera. Ona dobro zna kako sam ja dobar odnos imao i sa Mionom i Jelenom. Trebala bi da se ispravi i da te neke stvari reši - rekao je Mensur.

Ja sam htela da se ljubim s tobom. Svako ko misli da želim da ga diskvalifikujem, neka mi se nap*ši k*rca - pravdala se Mina koja je plakala ispod ćebeta.

Imala je s*ks sa celim klubom. Ja sam juče rekla da će imati problem sa mnom, pogrešno sam se izrazila, zvučalo je kao pretnja, samo sam mislila da ću progovoriti. Ona mene čačka 10 meseci, ja joj 10 meseci ćutim. Htela sam Mateji da zabranim da nastupa, za sve sam okrivila Minu - rekla je Tara.

Mina je u jednom momentu napustila emisiju i otišla u pab gde se udarala po glavi, plakala i plišanim medom brisala suze. U video-prilozima koji se nalaze u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. Kuvekalović