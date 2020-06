Uhvatio je u svoju "mašinu".

Ivana Krunić i Bane Čolak su večeras pričali kraj bazena u dvorištu, a ona je želela da zna da li će je on "uhoditi" kada budu izašli iz rijalitija.

Ja ništa dobro nemam... - govorio je Čolak.

Nema potrebe da se mi mrzimo, treba da skloniš svoju sujetu i da kažeš: "Ko zna zašto je ovo dobro" - istakla je Ivana.

Naša veza nije bila kvalitetna, ali si ti kvalitetna devojka. Ovo što se dešava ovde nije realno, nikad ne znaš zašto ti neko radi ovde i uvek možeš da nađeš pozadinu. Naše glavno mimoilaženje, ti smatraš da sam ja tebi radio loše stvari, a ja mislim da si ti meni uradila najgoru. Ja smatram da ja to nisam zaslužio - govorio je Čolak.

Ja mislim da si ti neko ko bi prevrnuo svet kada nekoga voli. Evo, na lep način sam ti rekla da si uhoda - nastavila je pevačica.

Samo kada je uzajamna ljubav, ja sam tada spreman da promenim sve, da promenim kontinent. Evo, postoji jedna devojka napolju sa kojom sa ja nešto započeo. BIlo je "lajt". Ona je bila moj oslonac kada mi je bilo najteže. Sreo sam je u Budvi, desilo mi se prvi put posle ne znam koliko godina da su mi proradili leptirići. Ja sada znam gde je ona, šta radi i to, i dalje se nekako ložim na nju, ali... Znam da je sve to nemoguće, ima nekih problema. Ja ni ne pokušavam sad da je zovem - dodao je Čolak.

Daj neki primer gde nije uzajamno - istakla je Ivana.

Pa, evo, da je uzajamna ljubav, ja bih sve probleme uklonio, ali nije uzajamna ljubav. Koja god mi je devojka rekla da ne želi da bude sa mnom, ja sam video nekako da želi. Ja sam u karantinu "Zadruge 1" video da postoji nešto između Anđele i mene, iako nije davala znak - odgovorio je Bane.

Kako da budem sigurna da mi se nećeš obratiti? - pitala je pevačica.

Nećemo se videti, ja kad izađem volim napolju da promenim što više devojaka... Već imam neke priče, to je obostrano. Ja više neću ulaziti u neke veze, kada budem ušao u sledeću vezu, to će biti moja žena. Ti si pokazala da si za 42 izgubila ljubav. Ja sam tebe kao Boga voleo kad si ušla, da sam mogao da te oženim, oženio bih te. Videla si da mi nije bilo ni do čega kad si ušla - pričao joj je Čolak.

Čolak je potom progovorio o optužbama da bi sve uradio za novac. Bane se pravdao time da je to kontradiktorno sa onim što zadrugari pričaju o njemu, da nije sebičan. Bane je istakao da bi zaradio novac na neke druge načine da je spreman za sve, a Ivana mu je rekla da nije dovoljna "njuška" za to. Takođe mu je rekla da nije dovoljno lojalan, a on joj je vratio i podsetio na situaciju sa Vladimirom Tomovićem.

Da je Tomović hteo, ti bi bila sa njim "na keca". Nalaziš opravdanja za nekog ko te je vukao po garderoberu, a za mene ne - zamerio je Čolak.

Ivana je rekla Banetu da "glumi prijateljstva" određenim ljudima, a on je ispričao šta misli o određenim zadrugarima. Krunićevu je zanimalo šta bi Banetov najbolji drug rekao na nju.

Iskreno, znam njegov stav, jako se nervira kada se ponižavam. Sigurno smatra da ja ne treba da ti pružim ruku. Da razgovori sa tobom posle onog raskida, nikada sigurno ne bi trebalo da se dese - govorio je Čolak.

Autor: M. P.