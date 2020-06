SKANDAL na pomen njegovog imena! Mina i Mensur se žestoko posvađali oko pitanja za POLIGRAF! (VIDEO)

Još jedna svađa u nizu.

Nakon što su obavešteni da će se Trenutak istine i poligrafsko ispitivanje Mine Vrbaški i Edisa Eda Fetića dogoditi u subotu, u "Zadruzi" je nastao sveopšti haos koji je inicirao Mensur Ajdarpašić.

Mensuru nije bilo nimalo drago zbog novonastale situacije. Naime, on se prvo bunio Mininom odlasku na poligraf, a kada su ga Zorica Marković i Tara Simov opomenule da on deluje sumnjivo, Mensur je odlučio da će ipak i on postaviti pitanje.

Da li je istina da si rekla Vladimiru Tomoviću da ćeš da diskvalifikuješ Mensura, i da li sto iskreno mislila, napiši to pitanje, ja ću da te use*em - rekao je Mensur.

Mina je odmah briznula u plač i oni su se žestoko pokačili.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video-snimku u nastavku teksta.

