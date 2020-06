"Nenormalno sam se ogrešio o Zilhu, Bog će mi suditi, a ona mi nikad neće oprostiti" Edo nikad iskreniji, kaje se za sve! (VIDEO)

Nema nazad!

"Pošto sutra ideš na poligraf, sam si to tražio, postoji li nešto čega se plašiš da Dragana neće shvatiti? Rekao si danas da te baš briga, da ti nije stalo ni do jedne ni do druge, ali da li postoji nešto što bi tebe kao osobu... Jer vidiš kako su mene ljudi okarakterisali" postavila je pitanje Anabela Atijas Edisu Fetiću.

Da sam se bilo čega plašio ne bih bio ovde. Moji postupci i dela su jako čisti i ispravni, sva dela koja sam učinio imaju pozadinu zbog čega su učinjeni. Možda sam nekad nešto nesvesno uradio, ali nemam šta da krijem da bih nekoga povredio. Meni je iskopano sve i što jeste i što nije. Ja sam normalan čovek, nisam sklon ispadima i glupostima. Sve što sam pogrešio nosiću krivicu. Uvek sam gledao da zaštitim nju. Što se tiče Zilhe, o nju sam se ogrešio nenormalno, Bog će mi suditi, ona mi nikad neće oprostiti. Ja smem na poligraf, znam ko sam i šta sam i nema šta nažao da mi učini. Da sam se plašio, ne bih ga ni tražio. Ona sve stvari koje ću ja reći na poligrafu ona zna unapred - rekao je Fetić, a Dragana je sve vreme bila vidno uznemirena i neraspoložena.

Autor: R.L.