"MORALA SAM DA POBEGNEM I POBEGLA SAM OVDE!" Iva otvorila dušu Ani Korać! (VIDEO)

Opet pričala o bivšem!

Iva Grgurić i Ana Korać su nakon zajedničke šetnje otišle do Rajskog vrta, gde se Grgurićeva poverila novoj drugarici i ispričala joj kako je uživala sa svojim bivšim dečkom Marinkom, sve do trenutka do kada se nisu razdvojili. Iva je to shvatila kao jedan od njegovih testova, ali je u međuvremenu našao novu devojku.

Leto, ja sam imala neki osećaj da on mene testira. Uvek me je testirao za nešto, verovatno je tako radio sa svakom devojkom da vidi da li je devojka za njega. Ja sam sve te testove njegove prošla. Verovatno da vidi da li ga devojka voli ili je zbog interesa sa njim. Ja sam radila sve vreme dok sam bila sa njim, kad smo završili sam protumačila i mislila da me testira da li ću da krenem lagodnim životom ili ću da radim. Govorio mi je da se neće vratiti, ja ga čekala. On mi rekao: "Iva, shvati, neću se vratiti". Ja otišla na more, on je shvatio da mu to ne odgovara - govorila je Iva.

A kako da ga čekaš godinu dana? - pitala je Ana.

Ne znam, samo znam da smo prodali taj auto, hteli smo da uzmemo nešto drugo, nebitno šta. Ja sam bila sa Leom (psom), sama, otišla na ručak, on došao, sređen, mršav, lep... Videla sam da nešto nije u redu. On blista, a ja patila za njim. Mi na ručku, ja ga pitam da li je dobro, on kaže da jeste. Blista, sav srećan. Provalila sam da je našao neku drugu. Dovede me kući, stanemo ispred stana, sećam se, samo sam zalupila vratima. Kada sam ušla u kuću, pala sam na pod i počela da plačem. Nakon svega što smo prošli, ljudi su hteli da nas rastave, pa taj Njujork, zatvor... Otišla sam posle toga sa drugom na more, i gledala na telefonu, vidim njegov stori... Vidim neki hotel, nisam mogla da provalim koji je. Ja sam sam i ponudu za "Zadrugu" prihvatila samo da ga ne gledam sa njom. Morala sam da pobegnem. Pobegla sam ovde - istakla je Grgurićeva.

Autor: M. P.