OPŠTE RASULO: Ivana Šopić razvezala jezik o odnosu sa Janjušem, ON sve vreme tvrdio suprotno, Stefanu Kariću pao MRAK na oči! (VIDEO)

Pred kraj rijalitija isplivale sve tajne!

Ivana Šopić i Marko Janjušević napokon su do detalja progovorili o prisnom odnosu koji su imali u rijalitiju, ali se njihovi iskazi u mnogim delovima nisu podudarali. Ivana je tvrdila da joj je zadrugar pričao identične stvari kao sada Maji Marinković, dok je on objašnjavao da je Šopićeva bilo isuviše naporna da se njihova veza ozvaniči, na sve to Ivani aktuelni dečno Stefan Karić prevrtao je očima.

Ja nisam počela da pričam da je Janjuš kriv, samo sam mislila da je voditelj rekao da je Janjuš nekada meni naručivao pesme, to je to. Samo sam na to mislila da si ti (voditelj) to rekao, nisam rekla da si ti iznosio detalje, nisam luda da toliko lažem, pa da se posle dokaže suprotno. Pričala sam na taj način, ne da bi kanalila Janjuša, već zato što se Stefan naljuti na mene jer ne govorim istinu - tvrdila je Šopićeva.

Rečeno je bilo da se to desilo mesec i po dana. Ja verujem Janjušu, jer on ne bi otišao kod Stefana i Ivane u hotel da ih budi, ona je tada promenila priču. Ona je sama iznela za tu pesmu, to niko ovde nije znao - ubacila se Maja Marinković.

Nije tačno da sam naručivao Ivani pesme, bio sam u šokukada sam točuo, još mi samo to sada treba. Nisam otišao zbog Maje u hotel, već radi sebe, ne želim da se pričaju takve priče. Ivana i ja se nikada nismo ljubili u pravom smislu, to je bilo na blic. Ako ja lažem, neka ona kaže - rekao je Janjuš.

Janjuš je mene zvao ikono, počela je pesma "Ikona", rekla sam Jeleni da ne mogu da verujem šta radi. Ja jesam lagala, što bih pričala loše i kanalila čoveka ako ne moram, mislila sam da mogu da pr*jebem sistem, ne mogu, sada ispaštam - objasnila je Ivana.

Stefan nema potrebe ništa da saznaje od Ivane, ja sam mu sve rekao. Ja prema Ivani nikada nisam ispao loš. Ivana, bila si jako naporna, proganjala si me. Svašta bi mi govorila za stolom, a onda je dolazila posle da se izvinjava. Nije želela nasilno da ima s*k sa mnom u hotelu. Nikada nisam dobacio kada je bila sa Stefanom da bi ih provocirao, uvek je bila šala. Ni u malom mozgu mi nije bilo da sam ja naručivao Ivani pesmu, jedine pesme koje sam mogao da naručim namenjene su mojoj ženi - objašnjavao je Janjušević, a onda je Jelena Pešić ispričala šta joj je u tom periodu Ivana pričala.

To je bio taj period kada smo Ivana i ja pričale da Janjuš zna da dobaci i provocira. Mislim da je to period kada je bio Vaskrs, on je valjda nju zvao "ikono" - posvedočila je Jelena Pešić.

Marko Janjušević danas je rekao da će obelodaniti sve u vezi sa Ivanom Šopić, a ona je razvezao jezik.

Primetio sam da sam ja ovde neko ko dobacuje, neko ko nije prijatelj. Otkad je ona sa Stefanom, mogu da kažem da me devojka nikada nije pogledala, niti sam ja imao bilo kakav osećaj prema njoj, ali sam danas bio iznerviran što me je vređala. Nikada joj u životu nisam rekao da je moj brak puka formalnost. Kada smo sedali sa Zolom, ona je htela da naša veza bude javna, rekao sam joj da je to budalaština. Hteo sam da se odvojimo, pravila mi je scene. Napisala mi je poruku na ceduljici, pokušavao sam da se sklonim- pričao je on.

Apsolutno je sve bilo isto kao sa Majom. Nisam htela da ga razvedem, samo nisam želela da sve ide preko moje grbače. Nas dvoje smo provodili vreme po čitav dan, nikada mu nisam tražila da ozvanilimo vezu, samo sa želela da znam da li me z*jebava. Htela sam da vidim da li bi mogao nešto tako da uradi zbog mene, Janjuš ni u jednom trenutku nije želela da se skloni. Iznosila sam isključivo te stvari vezano za pesmu, ne da bih te ukanalila - tvrdila je Šopićeva.

Nije tačno da sam ja iste stvari govorio Maji i njoj, Ivanin i moj odnos ne može da se poredi sa mojim odnosom sad. I da sam naručio pesmu, nije bila namenjena Ivani - ostajao pri svom mišljenju Janjuš.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku teksta.

Autor: S.Š.