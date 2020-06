OVO ĆE VAS NAJEŽITI DO KOSKE! Jelena pročitala emotivnu pesmu, a onda se obratila bratu Peci povodom najvažnijeg dana u njenom životu! (VIDEO)

Jelena Pešić bila je sa psom Ritom gošća na radiju ,,Amnezija", a Bora Santana dozvolio joj je da se zahvali svih zadrugarima, kao i prijateljima zbog rođendana koji su joj organizovali.

Nakon što se zahvalila, Jelena je pročitala pesmu koja je mnoge naježila.

Pesma za Jelenu

Pogledaj, jun nije postao april, oktobar se ne meša sa majem. Da, ljubavi moja, to sam ja, tvoj čuvar, tvoj vuk. Ti me ne vidiš, a ja ti treptaj brojim i postojim Zatvori oči Jelena, da li me vidiš sada? Da, ljubavi, ja sam ta travka koja se vijori na vetru. Moraš zauvek da gledaš očima deteta, jer ja sam sada cela planeta. Pogledaj, sada imam krila i stižem svuda. Otvori oči Jelena, jer gde god pogledaš, videćeš mene