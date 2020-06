SLEDI UNIŠTENJE ANE KORAĆ! Mina napravila LJUBOMORNU SCENU zbog bivše drugarice, pa Mensuru zapretila i dala ULTIMATUM! (VIDEO)

Oriće se imanje!

Mina Vrbaški nastavila je da drami Mensuru Ajdarpašiću, iako se on potrudio na sve načine da je oraspoloži. Nakon što joj je on doneo Ritu, Mina mu je vratila psa, pa je počela da histeriše zbog bivše drugarice Ane Korać.

Ono što je Mini ovog puta zasmetalo jeste to što Ana ima nadimak za Mensura, pa mu je zapretila da ako on ne bude prekinuo komunikaciju sa njom, pa će to ona uraditi umesto njega.

Čula sam ja malopre, j*bao bi je na keca, govori ti: ,,Ćao Njino", ako joj ti ne budeš rekao, ja ću joj reći! To ti prija! - urlala je Mina.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.