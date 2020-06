"JA SAM STAVIO TAČKU" Još jedno licemerstvo Marka Miljkovića, gledaoci ga PODSETILI na to što je udario Matoru! (VIDEO)

Ovako je odgovorio.

Sledeće pitanje u današnjoj emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je Marku Miljkoviću, a odnosilo se na to što proziva druge da su nasilnici, a on je prvi nasrnuo na ženu i to Jovanu Tomić Matoru.

Ti si udario ženu pre dve godine - podsetili su gledaoci Marka.

Matora nije tu, ja sam stavio tačku. Nema razloga da se nastavljam i da pravdam sebe. Da, desilo se to što se desilo, svako ima pravo da misli kako je bilo. Neka misle da sam "p" - odgovorio je on.

Autor: M. P.