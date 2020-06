KARIĆ VRTI GDE BURGIJA NEĆE! Ivana završila u Stefanovom krevetu, a onda su proradili ČUVENI PRSTIĆI (18+ VIDEO)

Nakon iscrpnog razgovora i prepucavanja, Ivana Šopić i Stefan Karić su se vratili u Belu kuću.

Šopićeva je otišla do toaleta da se istušira, a Karić je stao ispred ogledala i začudio se prizorom.

Koliko sam ostario. Znaš ono na telefonu aplikacija kada vidiš kako bi izgledao kada ostariš. E, tako ja sada izgledam - rekao je Stefan, pa pozvao bivšu devojku u krevet:

Dođi da legnemo u onaj krevet - rekao je on.

Stefan je otišao do spavaće sobe, i legao u svoj novi krevet, u koji je prešao kada se posvađao sa Ivanom, a jasno se moglo videti da se uzbudio i od same pomisli na to što će mu se bivša devojka uskoro pridružiti.

Ivana se vratila u sobu nakon tuširanja, te otišla da skine šminku, a Stefan ju je čekao.

Nakon nekog vremena, pridružila mu se Ivana. Ovo dvoje bivših partnera odmah su krenuli u akciju i počeli da razmenjuju vrele poljupce i strastvene dodire. Nakon nekog vremena zavukli su se ispod pokrivača i krenula je Stefanova akcija rukom. Podsetimo, nedavno je u emisiji "Pitanja gledalaca" Šopićeva odgovorila da su joj bolji Karićevi prstići od Janjuševih. Vešta Stefanova akcija se nastavila, a par je nakon nekog vremena legao mirno da spava.

