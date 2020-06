SIGURNA U SEBE! Maja u bazenu, kao riba u vodi! Janjuš GUTAO KNEDLE, dok ju je gledao! (VIDEO)

Vrlo provokativan nastup.

Maja Marinković nastupala je na današnjem Izboru za mis mokre majice sa pesmom "Just keep my body pumpin".

Ova zadrugarka priznala je da nema treme uopšte, a dok je ona nastupala, Marko Janjušević Janjuš samo ju je posmatrao sa ne tako vedrim izrazom lica.

Zadruga 3 - Maja Marinković na Izboru za mis mokre majice - 30.06.2020. pic.twitter.com/RTv92CWG0f — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. јун 2020.

Zadruga 3 - Maja Marinković na Izboru za mis mokre majice, drugi deo - 30.06.2020. pic.twitter.com/byUyxyPi9o — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. јун 2020.

Autor: J.Đ.