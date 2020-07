SETIO SE DA JE OBEĆAO POMIRENJE SA ŽENOM! Maja poljubila Janjuša za dobro jutro, on okrenuo glavu! (VIDEO)

Prenoćili su zajedno.

Maja Marinković i Marko Janjušević i sinoć su imali burne svađe tokom i nakon emisije "Pitanja gledalaca". Iako se veče pre Maja vratila u spavaću sobu da spava sama, ove noći je spavala u pabu sa Janjušem.

Kada su se probudili Maja je zagrlila i poljubila Janjuša, a on je sklonio glavu ne želeći da nastavi intimiziranje sa ljubavnicom. On je ostao zamišljen, a koje misli ga more, samo on zna.

Autor: J.Đ.