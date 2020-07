JANJUŠ DOŽIVEO POMRAČENJE, PA GAĐAO MAJU U PABU: Marinkovićeva dovela Prcka do ludila provokacijama, on nije mogao da se iskontroliše! (VIDEO)

Potpuni haos!

Maji Marinković nije bilo dovoljno svađe, pa je otišla kod Marka Janjuševića Janjuša u pab i nastavila da ga provocira, dok je on pokušao da zaspi. Naime, nakon što je iznela posteljinu iz paba, Marinkovićeva je nastavila da pecka Janjuša, a on je na to burno odreagovao.

Beži odavde! Beži! J*bem li ti mamu u p*čku! Kunem se u familiju da ti se neću obratiti - urlao je Janjuš i gađao Maju sa plišanog igračkom.

Spavaj sa tim medvedom to ti je jedino što je ostalo od mene! Kleo si se ti u veće stvari, pa si lagao, tvoje reči nemaju kredibilitet - provocirala je Maja i sve vreme se smejala.

Maja je potom napustila pab, a Janjušu je došao Filip Đukić koji ga je obavestio da se zadrugarka sve vreme podsmevala.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.