PRAVIŠ ME BUDALOM: Karić doživeo POMRAČENJE UMA zbog Ivane! Urlao na nju, a onda je NAPUSTIO! (VIDEO)

Nije mogao da se iskontroliše!

Tokom večeri došlo je do sukoba Stefana Karića i njegove devojke Ivane Šopić, a ovog puta bilo je zbog alkohola. Kariću je zasmetao to što je Ivana želela da pije večeras tokom takmičenja u ,,Karaoke obračunu", a on to nije odobravao, budući da zna da to ne utiče kako treba na nju.

Smradovski, najgore na svetu moguće! Ostavi me! Praviš me budalom, zbog toga sam se iznervirao! Evo ti, pij, evo ti! Popij! - odbrusio je Karić Ivani, a potom je napustio.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.