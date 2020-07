Lov na blago ti donosi ozbiljan keš

Novi letnji turnir u Meridian onlajn kazinu

Leto je stiglo i pokrenulo vreli Kazino Talas samo na Meridian online kazinu! Letnja vrelina doneće vam nekoliko turnira na nedeljnom nivou, u ponudi je i uživo kazino, a prvi na programu je Lov na blago!

Meridian online kazino i proizvođač igara GameArt vas zovu da zajedno krenete u Lov na blago i neverovatne nagrade. Na „meniju“ su tri igre renomiranog proizvođača, ato su: Wolf Hunt, Book of Oziris i Gold of Ra.

Na turniru mogu ušestvovati svi igrači koji poseduju korisnički nalog na Meridian online kazinu. Promocija važi i za internet sajt i za mobilnu aplikaciju.

Pravila Turnira:

Od ponedeljka 06.07 do nedelje 12.07.2020, svakih 120 dinara vašeg novca koje uložiteigrajući neku od navedene tri onlajn kazino slot igre donosi vam jedan poen.Igrač koji na kraju takmičenja bude imao najviše poena biće pobednik turnira!

Nagradni fond je fantastičnih 60 000 dinara keš novca i preko 70 000 dinara bonus novca! Nagrade će se rasporediti na sledeći način:

• 1. mesto: 36 000 dinara keš novca

• 2. mesto 18 000 dinara keš novca

• 3. mesto 6 000 dinara keš novca

• 4-10. mesta po 6000 dinara online kazino bonusa

• 11-20. mesta po 3000 dinara online kazinobonusa

Rang lista najboljih igrača ažurira se svakog jutra na meridianbet.rs, promo stranici i kazino strani.

Wolf Hunt je fantastičan video slot sa prelepom grafikom i što je mnogo važnije - 4 džekpota. Kako dolazite do njih? Bonus simbolima kao zlatnicima koji vas vode do blaga! Šest ovih simbola aktivira džekpot funkciju. Zlatnici ostaju na rilovima a vi dobijate ponovni respin u nadi da ćete dobiti još zlatnika na rilovima. Što više zlatnika i nagrada je veća!

Gold of Ra predstavlja nam drevnu egipatsku priču. Scatter simbol predstavljen je kovčegom sa blagom. Ukoliko sakupite tri ili više ova simbola na rilovima aktiviraćete funckiju besplatnih spinova i tada je vaše blago na dohvat ruke!

Book of Oziris još jedan je predstravnik egipatske tematike i to čuvene serije knjiga! Ovde knjiga nije okidač za besplatne spinove, već specijalni simbol. Svaka knjiga na rilovima prečica je do vašeg blaga!

Iskoristite ovu sjajnu priliku, zabavite se, i dođite do odličnih nagrada koje su samo zavas pripremio Meridian online kazino.