OVA SCENA SE RETKO VIĐA! LJUBAVNICI NA OKUPU: Maja PONOSNA na svoju aferu sa Janjušem, on pucao po šavovima zbog OŽILJAKA koje mu je ostavila! (VIDEO)

Sve ga je stiglo!

Dva para ljubavnika, Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš, kao i Dragana Mitar i Edis Fetić seli su kraj bazena kako bi porazgovarali o razgovoru kod Drveta mudrosti.

Ponosna i srećna, Marinkovićeva je sve prepričavala Dragani i Edisu, dok je Janjušević kao i obično, pravio scenu kako njega to ništa ne zanima, ali to i inače radi, pa su zadrugari i navikli na to.

Bolest, druže bolesno, samo da izađemo odavde! Sramota me je, ne smem da pravim scene, zato se i ponašam ovako. Ostao mi je ožiljak za ceo život - pričao je Janjuš, pa se prisetio o ožiljcima koje mu je napravila Maja.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

