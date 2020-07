"SAD SI ŽRTVA, A PRAVIŠ PAKAO DRUGIMA!" Miljković oštro o Jeleni, ona KONAČNO razotkrila njegovu taktiku! (VIDEO)

Zadrugari se medjusono razotkrivaju, neočekivano!

Haos tokom emisije "Pretres nedelje" se nastavlja i to ni manje, ni više nego oko odnosa Jelene Pešić i Marka Miljkovića, koji su do nedavno bili vrlo prisni. No, situacija se promenila tokom skorašnje svađe Jelene i Milice Kemez, gde se Miljković pronašao.

Prvo je počela sa pretnjama, kao da je mogla nešto, a nije mogla ništa. Ja znam šta se priča, ali ja sam to demantovao, ne razumem zašto je ustala da kaže to u svađi sa Milicom. Do kraja sam ispao narkoman i da sam se predozirao. Ne ideš preko Marka Miljkovića na Milicu. Ne pravi budalu sama od sebe, batali me više... Filujete mi nasilje, droge i sranja. Imaš ti crtu ne tako dobre devojke. Nisi u dubini duše toliko čista koliko se predstavljaš. Sad si žrtva, a kao praviš pakao drugima - počeo je oštro Miljković

Ja bih isto uradila i rekla i da se družimo. Sva sreća, pa te ja skroz kapiram. Tebi odgovara da me napadaš sad par dana pred kraj. Koliko si mogao ti-mogla sam i ja, eto. A ja sam bila u pozicija da sam mogla šta sam htela. A ja potpisujem da imaš najbolje moguće mišljenje o meni - odbrusila mu je Jelena.

Ja sam rekla Jeleni da će tek videti ko sam ja i ko će ostati uz nju do kraja, eto šta se desilo sada - dodala je Mima.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.