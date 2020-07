LOV NA BLAGO U MERIDIANU - Prilika kakvu ne smete da propustite!

Da li ste spremni na neverovatan LOV NA BLAGO koji može u potpunosti da promeni vaš život?

Samo ovog leta očekuje te lov na blago u Meridian online kazinu! Zahvaljujući neverovatno kreativno osmišljenoj promociji ovog onlajn kazina, imaš priliku da relaksiran iz svoje fotelje učestvuješ u sjajnom lovu na blago i osvojiš vredne novčane nagrade iz Meridian nagradnog fonda.

Inače, ovog leta očekuje te KAZINO LETO u Meridianu, a prva promocija u okviru ovog talasa jeste – LOV NA BLAGO.

Ova neverovatna promocija traje sve do nedelje 12. jula. Organizuje se u formi turnira koji se sastoji od učestvovanja u tri igre proizvođača GameArt. Reč je o igricama: Wolf Hunt, Book Of Oziris i Gold of Ra.

Igrači koji žele da učestvuju u ovom lovu treba da igraju makar jednu od navedene tri igre. Za svakih 120 dinara koje igrač uloži na pomenute tri GameArt igre, osvaja po jedan poen. Lovac na blago, odnosno igrač, koji na kraju takmičenja bude imao najviše poena – biće pobednik turnira.

Rang lista najboljih igrača ažurira se svakog jutra i biće vidljiva na stranici promocije kao i klikom na baner promocije u okviru kazino strane.

Nagradni fond lova na blago Meridian online kazina iznosi 60.000 dinara keš novca, plus 72.000 dinara bonus novca.

Nagrade će se raspodeljivati na sledeći način:

1. mesto - 36.000 dinara keš novca;

2. mesto - 18.000 dinara keš novca;

3. mesto - 6.000 dinara keš novca;

Od 4. do 10. mesta - po 6.000 dinara kazino bonusa;

Od 11. do 20. mesta - po 3.000 dinara kazino bonusa.

Ovog leta se opustite, uživajte i profitirajte uz Meridian bonuse i promotivne ponude.

Meridian online kazino je sve što ti treba ovog leta!