NIJE MU OSTAO DUŽAN! Miljković nazvao Đedovića "mišem", on mu žestoko odgovorio: Plašio si se mene, drži se Ljuljete! Dao mu nove nadimke, pa ga OVIM urnisao!

Tenzija se ne smiruje ni van Zadruge.

U intervjuu koji je dao za naš portal, Marko Miljković, drugoplasirani učesnik treće sezone "Zadruge", između ostalog govorio je i o automobilu koji je kupila njegova devojka Luna Đogani. Naime, na naše pitanje kako bi ga nazvao, s obzirom na to da svoj auto zove "Lepi Mića", on nije mogao da smisli odgovor. Kako je Mića bio najveći Markov protivnik u "Zadruzi 2", pitali smo ga da li bi Luna svoj trebala da nazove "Đedović", a on se nije složio.

Đedoviću nećemo da dajemo toliko na značaju, on je mali miš, treba da ima neko zvučnije ime - rekao je Marko.

Marko Đedović, koji je poznat po tome da nikome ništa ne prećuti, nije učinio to ni ovog puta, već je žestoko odgovorio Miljkoviću.

Gospodin fasada je bežao od tog "miša" po Zadruzi kao đavo od krsta i plašio se kad ustane taj "miš" da govori. Tako da, gospodine Kirbi, kada pomeneš mene, ustani, jer sa osobama kao što sam ja nemaš čast da razgovaraš na drugom mestu sem u Z gde smo sticajem okolnosti morali da komuniciramo. Drž se Ljuljete i ljuljaj se u BMW-u sa cirkonima jer te i Maja zove "Markić-palčić" (znaš ti zašto). Do tada bacaj tuđe majke na kolena i nazivaj nemarnim majkama - poručio je, vidno revoltirani Đedović.

Autor: Nemanja Vujčić