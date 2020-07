Otkud to?

Bivši zadrugar Marko Janjušević Janjuš ostaće upamćen po svom učešću u trećoj sezoni "Zadruge" po tome što je prevario svoju suprugu Enu sa Majom Marinković. No, po izlasku iz Zadruge, Janjuš je ostao i bez Maje, nakon burnog raskida, a izgleda da mu najviše prija da provodi vreme u društvu svoje ćerke Krune. Međutim, nije ona jedina koja mu prija.

Naime, Janjuš je danas bio sa Draganom Mitar na ručku, a tu nisu bili sami - on je poveo svoju ćerku Krunu, a ona sina Jovana. Ovo je mnogima bilo čudno, s obzirom na to da Dragana i Janjuš nisu bili preterano bliski u Zadruzi, s obzirom na to da je on najviše vremena provodio sa Majom, dok je Dragana to činila sa svojim ljubavnikom Edom. Izgleda da ih je to što su oboje roditelji sada spojilo.

Autor: N.V.