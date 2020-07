LETO VRELIH NAGRADA - Najjači slot turnir ove nedelje donosi ti laganih 1000 evra

Ulogujte se na Meridian online kazino i odigrajte jedan od četiri neverovatna Fazijeva slota

Vrelo Kazino Leto u Meridianu se nastavlja! Ukoliko, nekim čudom, još uvek niste upućeni o čemu se radi, sada ćete saznati.

Leto nam donosi vrele temperature, a Meridian online kazino je rešio da vas počasti vrelim nagradama! Talas nagrada i poklona uveliko je krenuo, a ukoliko se sada registrujete na meridianbet.rs za savršen kazino početak dobijate poklon bonus od 500 RSD!

Ali, to nije sve – Meridian online kazino i proizvođač igara Fazi sada vam sa ponosom vam predstavljaju Kristalni turnir koji vas vodi do veliko novčanog dobitka!

Kristalni Turnir održaće se od ponedeljka 27.07. u 00:00h do nedelje 02.08 do 23:59h I važi za sve registrovane igrače na sajtu i moblinoj aplikaciji meridianbet.rs. Dakle, ukoliko još uvek nemate kreiran nalog sada je idealno vreme da to učinite, jer samo tako ćete steći pravo učešća na ovom fantastičnom turniru.

O čemu se tačno radi? Naime, igrači će se tokom turnira takmičiti u „kristalnim“ slot igrama proizvođača igara Fazi. U pitanju su četiri igre: Crystal Hot 40, Crystal Hot 40 Deluxe, Crystal Hot 80 i Crystals of Magic.

Ono što sve četiri igre povezuje jesu fenomenalni džekpotovi koje možete osvojiti igrajući ih. Na raspolaganju su vam zlatni, dijamantski i platinasti džekpot koje možete osvojiti ukoliko uzmete učesće na Kristalnom Turniru!

Pogodi najveću kvotu i prva nagrada je tvoja! Suština samog turnira je da ostvarite najveći mogući dobitak u jednom spinu, srazmerno vašem ulogu. Dakle, računa se najveći pojedinačan dobitak.

Nagradni fond Kristalnog Turnira je neverovatnih 120.000 RSD, a nagrade će se raspodeliti na sledeći način:

• Prvo mesto: 60.000 RSD na keš računu

• Drugo mesto: 30.000 RSD na keš računu

• Treće mesto: 10.000 RSD na keš računu

• Četvrto i peto mesto: po 5.000 RSD na keš računu

• Od 6. do 10. mesta: po 2.000 RSD na keš računu

Osvojite neku od kristalnih nagrada. Uzmite učešće na Kristalnom Turniru, a Meridian online kazino će se potruditi da vas adekvatno nagradi.

Kazino Leto i Kristalni Turnir – najbolja zabava ovog leta samo u Meridian online kazinu!